Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Dosyanın yüzde 80’i tamam!

Dosyanın yüzde 80’i tamam!

Giriş Tarihi: 24.4.2018
Dosyanın yüzde 80’i tamam!
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 'nu makamında ziyaret etti. Seçimin hayırlı olmasını dileyen Kocaoğlu, "Verdiğiniz dosyayı çalıştık hepsini notlarını tek tek çıkarttık. Biraz sonra dosyayı takdim edeceğiz" dedi. İzmir için yapılacak her şeyde var olduklarını dile getiren Şengül ise Kocaoğlu tarafından kendisine iletilen dosyadaki başlıkların yüzde 80'inin çözüldüğünü söyledi. Şengül, "Ayrıştırmaya, kavgaya gerek yok. Sorunları birlikte çözelim" şeklinde konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dosyanın yüzde 80’i tamam!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN