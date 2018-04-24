Dosyanın yüzde 80’i tamam!

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Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
'nu makamında ziyaret etti. Seçimin hayırlı olmasını dileyen Kocaoğlu, "Verdiğiniz dosyayı çalıştık hepsini notlarını tek tek çıkarttık. Biraz sonra dosyayı takdim edeceğiz" dedi. İzmir için yapılacak her şeyde var olduklarını dile getiren Şengül ise Kocaoğlu tarafından kendisine iletilen dosyadaki başlıkların yüzde 80'inin çözüldüğünü söyledi. Şengül, "Ayrıştırmaya, kavgaya gerek yok. Sorunları birlikte çözelim" şeklinde konuştu.