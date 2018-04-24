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Haftanın kazananı Altınordu oldu

Giriş Tarihi: 24.4.2018
Haftanın kazananı Altınordu oldu
SPOR Toto 1. Lig'de evinde Grandmedical Manisaspor'u 3-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala 6. sıradaki yerini koruyan Altınordu, kendisi gibi Play-Off yarışı veren rakiplerinin puan kayıpları yaşamasıyla çifte sevinç yaşadı. Ligde 32. haftaya ekinin takibinde giren Tetiş Yapı Elazığspor evinde Adanaspor'a 3-2 yenilirken, İstanbulspor deplasmanda Boluspor'a 3-1 mağlup oldu. Balıkesirspor Baltok ise konuk ettiği Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalarak puan kaybetti. Kırmızı-lacivetliler, son iki maçta hata yapmadığı takdirde Süper Lig yarışında Play-Off biletini cebine koyacak.
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Haftanın kazananı Altınordu oldu
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