Haftanın kazananı Altınordu oldu

SPOR
Toto 1. Lig'de evinde Grandmedical Manisaspor'u 3-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala 6. sıradaki yerini koruyan Altınordu, kendisi gibi Play-Off yarışı veren rakiplerinin puan kayıpları yaşamasıyla çifte sevinç yaşadı. Ligde 32. haftaya İzmir
ekinin takibinde giren Tetiş Yapı Elazığspor evinde Adanaspor'a 3-2 yenilirken, İstanbulspor deplasmanda Boluspor'a 3-1 mağlup oldu. Balıkesirspor Baltok ise konuk ettiği Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalarak puan kaybetti. Kırmızı-lacivetliler, son iki maçta hata yapmadığı takdirde Süper Lig yarışında Play-Off biletini cebine koyacak.