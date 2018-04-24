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Hemşireler yavru kedileri kurtardı

Giriş Tarihi: 24.4.2018
Hemşireler yavru kedileri kurtardı
İzmir'de Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin D Blok kısmındaki ameliyathanede görevli hemşireler, havalandırma boşluğunda yavru kedi sesi duyunca durumu hastane yönetimine bildirildi. Hastane teknik ekibi tarafından duvarın kırılmasıyla yavru iki kediye ulaşıldı. Çatıda doğduktan sonra havalandırma boşluğuna düşen kedilere ilk müdahaleyi yine hemşireler yaptı. Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan kedilere süt verildi. Hemşirelerin bu güzel davranışı sosyal medyada da paylaşıldı ve takdir gördü.
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Hemşireler yavru kedileri kurtardı
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