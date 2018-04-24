Kemal Bey ‘es’ geçti Başbakan ‘söz’ verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önce 'çözeceğim' diye söz verip sonra es geçtiği Özkanlar Pazar esnafının yer sorununa Başbakan Binali Yıldırım el attı. Hafta sonu Karabağlar'da çocukları tarafından yaptırılan ana okul ve ilkokulun açılış törenine katılan Başbakan Yıldırım, tören öncesi Bayraklı Belediyesi tarafından kapatılan Özkanlar pazar esnafı temsilcileri ile bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir
Milletvekili Hamza Dağ'ın girişimi ile gerçekleşen görüşmede Yıldırım, mağdur esnafın sorununu çözeceklerine ilişkin söz verdi. "ŞAŞIRMADIK ZATEN"
860 esnafı temsilen Yıldırım ile görüşen Faysal Acar, bu konuşmanın ayrıntılarını Egeli Sabah'a anlattı. 5 aydır yaşadıkları mağduriyeti Başbakan'a aktardıklarını ifade eden Acar, "Başbakanımız bizleri dinledi ve özel kalemine ismimi ve telefon numaramı yazdırıp 'Üzülmeyin. Söz veriyorum sorunu çözeceğiz' dedi. Ardından da, 'Üçkuyular'daki pazar yeri sorununu biz çözmüştük bunu da biz çözeceğiz' dedi. Daha sonra da, 'Kemal Bey size söz verip gitti mi?' diye sordu. Ben de 'Kendisi geçtiğimiz hafta İzmir ziyareti sırasında belediye başkanları ile görüşüp sorunun çözümüne ilişkin otel çıkışı mağdur olan esnafa açıklama yapacağını söyledi ama kaçıp gitti. 900 insan yol ortasında onu bekledi ama o aracı ile durmadı' dedim. Başbakanımız ise 'Buna şaşırmamak lazım' deyince ben de 'şaşırmadık zaten' karşılığını verdim" dedi. Haksızlığa uğradıklarını belirten Acar, "Cumhurbaşkanımız, hafta sonu AK Parti İzmir İl Kongresi'ne katılmak üzere İzmir'e gelecek. Biz de kongrede olacağız. Hepimiz üzerinde 'Özkanlar pazarcıları mağdur' yazan kırmızı, tek tip kıyafet giyeceğiz. Birkaç gün sonra da Ankara'ya, CHP Genel Merkezi'ne gideceğiz. Burada oturma eylemi yapıp sözünde durmayan Kılıçdaroğlu'nu ve sorunu çözmemekte direnen başkanları protesto edeceğiz" diye konuştu. "İLGİLENMEDİLER"
Kapatılan Özkanlar Pazar Yeri'nin tartışmasız Ege'nin en büyük pazarı olduğunu hatırlatan Acar, "Pazar yerimiz 2017 yılı sonunda belediyenin birileri ile anlaşarak formaliteden açtığı bir dava ile kapatıldı. Hükümet 2012'de sokak aralarında kurulan pazar yerlerinin ya bulundukları yerlerde üstü kapatılarak modernize edilmesi ya da uygun yerlerde yapılacak kapalı pazar yerlerine taşınmasına ilişkin yasal düzenleme yaptı. Bunun için de ilçe belediyelere 5 yıl süre verdi. Süre doldu. Aradan geçen süreçte Bayraklı Belediyesi hiçbir çalışma yapmadı. Büyükşehir ile Bayraklı belediye başkanlarının çekişmesi sonucu mağdur edildik" şeklinde konuştu. Yapılan son görüşmede Başkan Hasan Karabağ'ın Büyükşehir ile yaptıkları yazışmaların bir örneğini kendisine verdiğini söyleyen Acar; "Bu belgeleri geçtiğimiz hafta İzmir'e gelen Kılıçdaroğlu'na hava alanında ilettim. Fakat bu belgeleri Kılıçdaroğlu'na vermem, olay oldu. Bunu gören Aziz Bey, Kemal Bey'e; 'Biz kendilerine yer gösterdik, onlar kabul etmedi. Provokasyon yapıyorlar' dedi. Bunun üzerine ben de Kılıçdaroğlu'na; 'Efendim biz deli miyiz? 5 aydır sokaklardayız. Niye istemeyelim' dedim. Aziz Bey'e de, "Siz sorun çıkarmak yerine çözüm üretin. Evine ekmek götürmekten başka düşüncesi olmayan insanlara niye provokatör diyorsunuz? diyerek tepki gösterdim" diye konuştu. YÜCEL DAVET ETTİ
Kendisini hava alanına CHP İl Başkanı Deniz Yücel'in davet ettiğini hatırlatan Acar; "Aziz Bey tartışma sırasında bana 'Elinden geleni ardına koyma. Hadi kardeşim gidin yol mu kesiyorsunuz, araç mı yakıyorsunuz ne yaparsanız yapın. Ben çözmüyorum. Çözene de engel olacağım diye bağırdı. Bu diyaloğa ilçe belediye başkanları şahittir" dedi. GÖRÜNTÜLERİ SİLDİLER
Başkan Kocaoğlu'nun korumalarının olayı görüntülemeye çalışan esnafın cep telefonlarını ellerinden alıp kayıtları sildiğini iddia eden Acar, şöyle devam etti; "Tart��şmanın ardından Kemal Bey çıkışta beni tekrar çağırdı. Size söz veriyorum İzmir'den ayrılmadan önce bu sorunu çözeceğim' dedi. Fakat verdiği sözü tutmadı. Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapmasını bekleyen 900 insan otel önünde donup kaldı. Kemal Bey otel çıkışı aracına binerek hiçbir açıklama yapmadan oradan ayrıldı."