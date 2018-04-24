Kirazda rekolte düşüklüğü

TÜRKİYE'NİN
önemli kiraz üretim merkezlerinden İzmir
'in Kemalpaşa İlçesi'nde, geçen sene yüzleri güldüren kiraz, bu yıl bekleneni vermeyecek. Ürün miktarında geçen yıla kıyasla yüzde 20 azalma olacağı, rekolte tahminin ise 48 bin ton olduğu belirtildi. Düşük rekolte beklentisi, kiraz fiyatını artırırken, tarladan 15 liraya alınan kiraz, sofraya gelene kadar 35 liraya çıktı. Kirazda ilk hasadın başladığı ilçede, şimdilerde iç piyasaya yönelik ve Rusya başta olmak üzere farklı ülkelere kiraz toplayan üreticiler, kiraz piyasasını da altın piyasasına benzetti. Kemalpaşa üreticisinin asıl beklentisi ise hasadı kısa süre sonra başlayacak 'Napolyon' cinsi kirazda... Bu yıl beklediği rekolteyi elde edemeyecek üretici, en kaliteli kiraz durumundaki 'Napolyon'u ihraç etmeyi hedefliyor.