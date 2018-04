Umut’a özel 23 Nisan kutlaması

BUGÜN NELER OLDU

Dikili İlçesi Uzunburun Mahallesi'ndeki Atatürk İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Umut Çakmak, bedensel engeli nedeniyle evde eğitim alıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katılamayan öğrenci için İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve Umut'un öğretmeni Firdevs Aktaş devreye girdi. Umut'un evinde sürpriz bir kutlama programı hazırlandı. Umut'un odası, Türk bayrakları ve balonlarla süslendi. Arkadaşlarının da katıldığı kutlama programı, Umut'u çok mutlu etti. Doyasıya eğlenen Umut Çakmak, unutmayacağı bir 23 Nisan yaşadı. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İzmir'de evde eğitim alan, hastanelerde tedavi görerek eğitimlerine devam eden tüm öğrencilerin 23 Nisan coşkusunu yaşayabilmeleri için İzmir'de çok farklı etkinlikler yapıldığını belirtti. Evde eğitim alan her öğrencinin evinde kutlamalar yapıldığını ifade eden Yahşi, "Her çocuk özel, her biri birer fidan. Biz bu fidanlarımızın milli manevi değerlerine sahip çıkan mutlu bireyler olarak yetişmesi için çalışıyoruz. 23 Nisan'da evinde, hastanede tedavi gören çocuklarımızın da bayram coşkusunu yaşanmasını istedik" dedi.