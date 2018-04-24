‘Yemyeşil İzmir için seferberiz’

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte İzmir
'in Menderes ve Bayındır'da geçen yıl çıkan orman yangınında zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması kapsamında, "Yemyeşil İzmir İçin Hepimiz Seferberiz" projesi programına katıldı. AK Parti hükümetleri döneminde İzmir'e çok büyük yatırımlar gerçekleştirildiğini belirterek, kente 45 milyar TL yatırım yapıldığını anlatan Eroğlu, bakanlığının İzmir'e yaptığı çalışmalara değindi. Kente 107 kilometre mesafedeki Manisa Gördes Barajı'ndan su getirdiklerini, 28 baraj ve 8 gölet yaptıklarını, yemyeşil bir İzmir için bugün bir araya geldiklerini anlatan Bakan Eroğlu, "Orman teşkilatı gerçekten İzmir'de çok çalışıyor. Şu ana kadar 98 milyon fidanı toprakla buluşturdu. Her İzmirli için yaklaşık 25 fidan diktik. Şu ana kadar 73 tane mesire yeri hatta bunlar içinde terapi ormanı bile var. Türkiye'de ilk defa terapi ormanını biz kurduk, şehir ormanlarını kurduk. 3 şehir ormanı 11 bal ormanı yaptık" dedi. Geçen yıl Menderes ve Bayındır'da orman yangını çıktığını anımsatan Eroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz yanan alanların 1 metresini başkasına peşkeş çekmiyoruz. 1 yıl içerisinde yanan alanlar tamamen ağaçlandırılıyor."