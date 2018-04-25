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3 günlük tatilin gözdesi Ege oldu

Giriş Tarihi: 25.4.2018
3 günlük tatilin gözdesi Ege oldu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 3 günlük tatil Ege'de hareketliliğe neden oldu. Pamukkale ve 'deki otellerde doluluk oranı yüzde 90'ları buldu. Körfezin önemli turizm merkezlerinden Edremit, Burhaniye ve Ayvalık, 3 günlük kısa tatilde büyük bir yoğunluk yaşadı. Yerli turistler, termal su ve beyaz travertenlerin oluşturduğu görsel güzellikleri yerinde görmek için beyaz cennet Pamukkale'ye de akın etti. Her mevsim ziyaretçilerini ağırlayan Pamukkale'ye gelenler, fotoğraf çekip doğa harikası travertenlerde güneşlendi.
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3 günlük tatilin gözdesi Ege oldu
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