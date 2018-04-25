43. İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı başladı

Bu
yıl 43. kez kapılarını açan Shoexpoİzmir
Ayakkabı ve Çanta Fuarı
'nda, 4'ü Brezilya
, Ukranya ve Lübnan
'dan olmak üzere 123 firma stant açtı. İlk kez düzenlenen 1. Deri ve Deri Giyim Fuarı'na ise 33 firma katıldı. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener
, oda olarak fuarları, kent ekonomisinin kalkınmasında en hızlı ve etkili yollardan biri olarak gördüklerini belirtti. Bu yüzden fuarcılığa gereken desteği verdiklerini anlatan Özgener, "Bugün Shoexpo Ayakkabı Fuarı 123 katılımcı ile açılıyor. Bunlardan 90'ı teşvik almak için odamıza başvuru yaptı. Leather - More Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarımız yeni bir fuar. 33 katılımcısı var. Bu katılımcıların da 20'si odamızdan destek almak üzere başvurusunu yaptı. Başka bir ifadeyle bugün bu iki fuarda stant açan firmaların yüzde 70'i odamızın maddi desteği ile fuara katılıyor" dedi. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar ise,ihracatın hem sektör hem de Türkiye
için çok önemli olduğunu belirterek, fuarların ihracatın kapılarını açan en önemli etkinliklerden biri olduğunu söyledi.