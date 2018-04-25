6 senedir neyi bekliyorsunuz?

İzmir
Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, Karabağlar'da 6 yıl önce hizmete açılan Şehit Pilot Üsteğmen Volkan Koçyiğit Bulvarı'nda yaşanan ulaşım sorunlarını gündemine taşıyarak, halkın yaşam güvenliğinin tehdit altında olduğunu öne sürdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi
'ne çağrılarda bulunan Doğan, Karabağlar'da yaşayan halkın üst geçit
sıkıntısına çare bulunmasını isteyerek, "İzmir Büyükşehir nerede? İzmirli vatandaşlarımızın belediye sorunları neden çözüme kavuşamıyor" diyerek tepki gösterdi. Bu yoldan karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlılar ve çocukların tehlike içinde olduklarını belirten Doğan, "Üst geçit eksikliği yolun güvenliğini de tehlikeye atıyor. Böylece caddeden geçen araçlar da kaza
tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. CHP
yönetimindeki Büyükşehir'i uyarıyoruz, bu yol ölüm yolu olmasın. Yarın burada ölümcül bir kaza yaşandığı takdirde bunun sorumlusu gereken önlemleri almayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir" dedi. TABELA VAR, ÇİVİ YOK!
Bulvar yolu üzerinde asılan bilgi levhalarında üst geçit yapılacağına dair ibare bulunduğuna dikkat çeken Doğan, "6 sene önce alınan UKOME kararı gereği burada yapılması gereken üst geçit için çivi dahi çakılmadı. Yani CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi yine verdiği sözün arkasında durmadı. Kent içi yolların yapımı, bakımı ve onarımından sorumlu olan Büyükşehir, bu bulvar hizmete açılırken üst geçit yapmayı unuttu mu? Yoksa söz verilen projeyi yapacak parası yok mu? İzmirlinin ısrarlı taleplerine artık kulak verin, verdiğiniz sözleri tutun. Karabağlar halkının isyanına tanık olun. Üst geçitten ümidi kesen vatandaşlarımız, tabelalar üzerine yazdıkları yazılarla belediyeye tepkilerini dile getiriyor. Alınan UKOME kararının gereğini yerine getirin. Bulvarda yaşanan bu eziyet artık son bulsun. 6 yıldır neyi bekliyorsunuz? Lütfen kentinize ve halkınıza bu kadar yabancı olmayın" diye konuştu. 'CANIMIZ YANMASIN'
Geçtiğimiz
haziran ayında söz konusu bulvarda 16 yaşındaki Simge Kekeç ve Hilal Önder'e, karşıdan karşıya geçecekleri sırada bir minibüs çarpmıştı. Ağır yaralanan gençlerin arkadaşları, 'Can güvenliği istiyoruz', 'Canlarımız bu kadar ucuz değil' diyerek olay yerine yürümüştü