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Karşıyaka’dan stat çıkarması

Giriş Tarihi: 25.4.2018
Karşıyaka’dan stat çıkarması
Karşıyaka yönetimi, başkent ve 'a stat ile salon için çıkarma yapacak. Yönetim, hafta içinde İstanbul'da Basketbol Federasyonu Başkanı 'yla bir araya gelerek 3 yıldır yapılması planlanan 10 bin kişilik yeni salon projesini görüşecek. Yeşil-kırmızılılar, haftaya ise Ankara'da Gençlik ve , ve İdaresi'yle toplantı yaparak 'nin ruhsat başvurusunu reddettiği stat projesinin önündeki engelleri aşmak için yapılması gerekenleri masaya yatıracak.
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Karşıyaka’dan stat çıkarması
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