Karşıyaka’dan stat çıkarması

Karşıyaka
yönetimi, başkent Ankara
ve İstanbul
'a stat ile salon için çıkarma yapacak. Yönetim, hafta içinde İstanbul'da Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu
'yla bir araya gelerek 3 yıldır yapılması planlanan 10 bin kişilik yeni salon projesini görüşecek. Yeşil-kırmızılılar, haftaya ise Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı
, Orman Bakanlığı
ve Toplu Konut
İdaresi'yle toplantı yaparak Karşıyaka Belediyesi
'nin ruhsat başvurusunu reddettiği stat projesinin önündeki engelleri aşmak için yapılması gerekenleri masaya yatıracak.