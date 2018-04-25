Tedavinin ücretsiz olduğuna inanmadı

Türkiye
'de yaşayan oğlunu ziyarete gelen 65 yaşındaki Gülbiye Çalışkan
, Bulgaristan
'da diş tedavisi pahalı olduğu için Manisa
'da Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi'ne gitti. Çalışkan, tedavisini yapan doktor Nalan Erol'a tedavi bedelini vermek istedi. Çifte vatandaş olduğu için tedavisinin ücretsiz olarak yapıldığı, herhangi bir ücret ödemek zorunda olmadığı belirtilmesine rağmen ikna olmayan Çalışkan, kimseye fark ettirmeden mendile sarmış olduğu 400 Türk lirasını masanın üstüne bırakıp çıktı. Parayı bulan personel, hastane yetkililerine durumu bildirdi. İKNA EDİLDİ
Hastanenin güvenlik kameralarını inceleyen görevliler, paranın Gülbiye Çalışkan tarafından masaya bırakıldığını tespit etti. Durumu öğrenen Başhekim Barış Kaya
, hastane müdürü Yüksel Ülker ve Dr. Erol ile, hem parayı teslim etmek hem de hastayı kontrol amacıyla Çalışkan'ı evinde ziyaret etti. Ödenen paranın devletin hizmetlerine karşılık olduğunu belirten ve geri almak istemeyen Çalışkan'ı, Başhekim Kaya, Türkiye'deki sağlık sistemi hakkında bilgi vererek parayı geri alması konusunda ikna etti. Bulgaristan'da sağlık tedavisinin çok pahalı olduğunu söyleyen Çalışkan, "Parayı tedavinin ilk taksidi olarak bırakmıştım, geri kalan ücreti daha sonraki randevuda verecektim ama sonra öğrendim ki Türkiye'de sağlıkta diş tedavisi ücretsiz yapılıyor" dedi. Başhekim Dr. Barış Kaya ise, "Teyzemiz Avrupa ülkelerinde sağlık ücretli olduğu için Manisa'da protez diş için ölçü vermeye gelmiş. Oğlu kendisine Türkiye'de tedavisinin ücretsiz yapılacağını söylendiği halde kendisi, 'öyle bir şey olmaz bunun mutlaka bir karşılığı vardır' demiş. Parayı almasını istedik ancak o istemedi. Bundan dolayı, Gülbiye teyzemizi doktorumuzla beraber ziyaret ettik. Tedavisini kaldığı yerden bitireceğiz" diye konuştu.