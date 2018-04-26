ABD’den İzmir’e kilo vermeye geldi

2004
yılından sonra hızla kilo almaya başlayan 52 yaşındaki Gülümser Vives, 2016 yılında eşi Oscar ve çocuklarıyla birlikte Almanya'dan Amerika'ya taşındı. Oklahama Eyaleti'ne yerleşen Vives, ülkedeki fast food kültürü nedeniyle kilo almayı sürdürdü. 92 kiloya ulaşan Vives, çevresindekilerin bakışlarından bunalmaya başlayınca arkadaş buluşmalarına gitmemeye ve sosyal ortamlardan uzak durmaya başladı. Psikolojisinin bozulduğunu belirten Vives, egzersiz ve diyet uygulamalarına rağmen bir türlü zayıflayamadı. Aile doktoruna muayene olan Vives, obezite ameliyatı olmayı istediğini söyledi. Doktoru onu Oklahama'daki hastaneye yönlendirdi. Hastanede yapılan tetkiklerinin ardından ameliyata uygun olduğu anlaşıldı. İnstagramda da bir yandan obezite ameliyatları hakkında araştırma yapan Vives İstanbul ve İzmir
'deki obezite cerrahları ile görüştü. Amerika'da yaşayan ve obezite ameliyatı olan hastalarla da görüştü. İzmir'de kliniği bulunan Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç ile telefonla görüşen Vives, Türkiye'de ameliyat olmaya karar verdi. Dr. Ergenç ve ekibi tarafından başarıyla ameliyat edilen Vives, 22 kilo vererek kısa sürede eski haline geri döndü.