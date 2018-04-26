AK Parti İzmir’de adaylık için izin şartı

AK Parti İzmir
İl Başkanı Aydın Şengül, milletvekili aday adayı olmak isteyen meclis üyeleri ile belediye başkanlarının genel merkezden izin almadan, görevlerinden istifa ederek aday olamayacaklarını açıkladı. Genel merkezin onayının ardından başvurularını il Başkanlığına yapacak olan adaylar, daha sonra 5-6 Mayıs'ta yapılacak olan temayül yoklamasında ter dökecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı seçim takvimine göre süreci işleteceklerini belirten Şengül, "Adaylık için belki eski belediye başkanları ve ilçe başkanlarına kısmen izin verilebilir. Bu haftadan itibaren adaylık için yapılacak olan müracatları alacağız" dedi. Devlet memurlarından aday olmak isteyenler için de bugün (perşembe) istifa süresinin son günü. KONGRE BEKLENİYOR
Ankara'da partinin yetkili organları ile görüşen Şengül, 50 asıl, 25 yedek üyenin bulunduğu yönetim kurulu listesine son şeklini verdi. Şengül, listenin yüzde yüz hazır olduğunu, ancak yönetim kurulunu kongrede açıklayacaklarını belirtti.