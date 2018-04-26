Anadolu Hanımeli Aile Derneği'nden Mehmetçik Vakfı'na bağış

Kabullerinden dolayı Vali Ahmet Hamdi Nayir'e teşekkür eden Anadolu Hanımeli Aile Derneği Başkanı Aynur Yıldırım, Kütahya Belediyesi ev sahipliğinde Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nun eşi Aysel Saraçoğlu ile Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş'ın eşi İlkgül Ertaş'ın katılımıyla 14 Nisan'da Mehmetçik Vakfı yararına bir kahvaltı düzenlediklerini, kahvaltıdan elde edilen 2 bin 200 TL geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışladıklarını söyledi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden ve duyarlı davranışlarından dolayı Anadolu Hanımeli Aile Derneği'ne teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dileyen Vali Ahmet Hamdi Nayir, "Düşünülmesi yeterli, karşılığının maddi olarak büyüklüğü çok fazla bir şey ifade etmiyor bizim gözümüzde. Böyle bir gayeyle gönüllerinizi dualarınızı birleştirmeniz, birilerini bir araya getirmiş olmanız önemli. Bizler geniş manada bir kampanya başlatmadık, herkes kendi çapında Afrin esaslı olarak Mehmetçiğimize destek çıkabilecekleri konularda gayrette bulundu. Bizim Valilik olarak açılmış bir hesabımız yok, bundan önce sizler gibi bu konuda bir organizasyona girmiş, kendi çevrelerinden veya yapmış oldukları bir faaliyetten dolayı elde edilen geliri bağışlamak üzere getirenlere 'siz araştırın Mehmetçik Vakfı ya da Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfı gibi askerimize, şehitlerimizin yakınlarına yardım eden yerlerin banka hesaplarına yatırın dedik.' Ülkemizin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde sizden direkt istenmemesine rağmen kendi gönüllülük faaliyetiniz olarak bir araya geldiniz. Böyle bir birlik ve beraberliğe vesile olduğunuz için sizi tebrik etmek istiyorum" diye konuştu.

Vali Nayir'in makamında gerçekleşen ziyarette, derneği yönetim kurulu üyeleri Melek Doğan, Tuba Ağar, Birgül Akkaya ile Habibe Altındere de hazır bulundu.