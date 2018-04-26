Bakanlık çözecek Belediye tarafından ruhsat başvurusu reddedilen Yalı Stadı için, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konuyu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’a taşıdı. Statla ilgili olarak taraflar bir araya gelecek. Konuyla ilgili kararı bakanlık verecek

Giriş Tarihi: 26.4.2018