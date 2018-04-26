‘Balıkesir teknoloji üssü haline gelecek’

Balıkesir
'in bir hayali daha gerçek oldu. Yıllardır hayali kurulan ve Balıkesir'i ARGE ve teknoloji üssü haline getirecek olan Teknokent'in temeli dün, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü tarafından atıldı. Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) bünyesinde yapılacak olan Teknokent'in açılışında konuşan Bakan Özlü, "Teknokentler sıradan bir merkez değil. Sayıları 77'ye ulaşan teknokentler, Türkiye'yi geleceğin dünyasında lider ülkelerden biri haline getirecek teknoloji ordularının da üssüdür" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise, Balıkesir'i kısa zamanda ARGE ve teknoloji üssü haline getireceklerini söyledi. Kafaoğlu, "Balıkesir'de üretilecek fikrin elinden tutan ilk kurum Teknokent olacaktır. Fikirler buralarda somutlaşacak, anlam kazanacak, girişimler hızlanacaktır. Şimdi Balıkesir'in gelecek yıllardaki vizyonun belirleyecek bu anlamlı projenin temelini atıyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Çünkü işsizliğin panzehirinin, girişimcilik olduğunu biliyoruz ve bunun için Teknokent Projesini çok önemsiyoruz" diye konuştu.