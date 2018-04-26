Bilgi birikim ve donanımın adresi Sektörde 18 yılı geride bırakan Kaşkaloğlu Göz Hastanesi, başarılarıyla dikkat çekiyor. Mahmut Kaşkaloğlu, “Bilgi beceri ve donanım olarak en iyisi olmayı hedefliyoruz” diyor





YABANCILAR GELİYOR

2000 yılından beri sağlık turizmi içinde yer aldıklarını belirten Kaşkaloğlu, "İlk yabancı hastalarımız İzmir'de oturan yabancılardı. Daha sonra da Avrupa'da yaşayan Türk kökenli insanlarımız bize güveniyordu ve tedavilerini bizde yaptırmaya başladı. Ama tam anlamıyla sağlık turizmi bizim için 2005'te Danimarka 2006'da ise Almanya ile başladı. Oradan çok sayıda hasta lazerle yapılan göz bozukluğunu düzeltme ameliyatları için geldi" dedi. İzmir'de hatta Türkiye'de sayılı doktorların yaptığı kornea dövmesi yada gözdeki lekelerin örtülmesi için işlem yapan Kaşkaloğlu, "Türkiye'nin her yerinden insanlar kornea tattoo yaptırmaya geliyor. Değişik teknikler var hastasına göre. İşlem en fazla 30 dakika sürüyor" dedi. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU İzmir Alsancak'ta bulunan Kaşkaloğlu Göz Hastanesi, 40 kişilik ekibiyle bilgi beceri ve donanımlarını göz sağlığı için kullanıyor. 1976 yılından bu yana göz doktorluğu yaptığını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kaşkaloğlu, "1985 yılında eşimle birlikte bir muayenehanemiz vardı. Daha sonra 1990 yılında lazer tedavilerini uygulamak için lazer merkezi kurmuştuk. Orada hem göz bozukluklarını hem de diyabetlilerde kullanılan lazer tedavisini uyguluyorduk. Sonra 2000 yılında bu hastaneyi kurduk. Göz hastalıkları konusunda dal hastanesiyiz. 10 yataklı bir hastane" dedi.2000 yılından beri sağlık turizmi içinde yer aldıklarını belirten Kaşkaloğlu, "İlk yabancı hastalarımız İzmir'de oturan yabancılardı. Daha sonra da Avrupa'da yaşayan Türk kökenli insanlarımız bize güveniyordu ve tedavilerini bizde yaptırmaya başladı. Ama tam anlamıyla sağlık turizmi bizim için 2005'te Danimarka 2006'da ise Almanya ile başladı. Oradan çok sayıda hasta lazerle yapılan göz bozukluğunu düzeltme ameliyatları için geldi" dedi. İzmir'de hatta Türkiye'de sayılı doktorların yaptığı kornea dövmesi yada gözdeki lekelerin örtülmesi için işlem yapan Kaşkaloğlu, "Türkiye'nin her yerinden insanlar kornea tattoo yaptırmaya geliyor. Değişik teknikler var hastasına göre. İşlem en fazla 30 dakika sürüyor" dedi.