Çeşme'de, kadın yazarlardan "Kadın ve Çocuk" söyleşisi

Ocak ayında başlayan ve her ay dört kadın yazarla gerçekleştirilen söyleşilerin sonuncusu, dün (çarşamba) Çeşme Çarşısı'ndaki kültür ve sanat merkezine dönüştürülen tarihi Aya Haralambos Kilisesi'nde gerçekleştirildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, ana temanın "Kadın ve Çocuk" olarak belirlendiği söyleşide, Egeli Kadın Yazarlardan Filiz Gülmez, "Kadın ve Çocuk Hakları"; Gönül Çatalcalı, "Anneler ve Oğulları"; Saime Bircan Sak, "Anneler ve Kızları" ve Nevzat Süer Sezgin de "Kadın, Çocuk ve Savaş" başlıklı birer sunum gerçekleştirdi. Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, ocak ayından bu yana kadın yazarlarla gerçekleştirilen söyleşiler için Çeşmeli yazar Hande Baba'ya ve Egeli Kadın Yazarlar Platformu'na teşekkür ederek;

-"Türkiye'de çok gergin bir dönemden geçiyoruz. İnsanlar, çok gergin ve öfkeli. Kadınlar daha narin yapılı. Biz erkekler, bütün stresimizi hep kadınlar üzerinden hafifletmeye çalışıyoruz. Bu doğru değil. Kadın da erkek de eşittir. 'Kadına şiddet' konusunu Yürütme Kurulu'ndaki arkadaşlarıma getirdiğim zaman, bana büyük destek verdiler. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Çeşme Kent Konseyi'nin yapmış olduğu bir takım icraatlara ve projelere, Çeşmeliler'den daha çok destek istediğimizi de belirtmek istiyorum. Bizler, sizlerden alacağımız güçle, yeni projeler üreterek, Çeşme'nin gelişimine katkıda bulunmak istiyoruz. Eskiden Çeşme'de etinliklerin azlığından söz ediliyordu. Çağrıda bulunuyoruz, öneri getirin, yeni projelerle, yeni etkinliklerle sizlerle birlikte olalım" diye konuştu. Egeli kadın yazarlarla Çeşmeliler'in buluşması için önemli katkı sağlayan Egeli Kadın Yazarlar Platformu üyesi Çeşmeli Yazar Hande Baba, söyleşinin sunumunu üstlendi. Kadın yazarların söyleşilerinden önce bir konuşma yapan Hande Baba, şunları söyledi:

"Her ne kadar böylesine güzel, böylesine kucaklayıcı, böylesine evrensel bir bayramın ardından burada buluşmuş olsak da, ilk panelimizden itibaren hep söylediğim gibi, bizler bugün yine burada sizleri güldürmeyecek, zamanınızı hoş geçirmeniz için çabalamayacak, tam tersine içinde yaşadığımız dünyanın gerçeklerinden söz edip canınızı acıtacağız. Bizler bu seri panel programını, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal'ın talebiyle, siz Çeşmeliler için hazırlamıştık. Ancak çevre illerden gelen istekler doğrultusunda, panellerimiz, önce yarımadamızda, ardından da İzmir'in birçok ilçesinde izleyiciyle buluşur hale geldi. Bu nedenle, Sayın Ömer Önal'a ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu'na, girişimlerinden dolayı, kadın kimliğimle, magazin içermeyen, insanları eğlendirmeyen, sonucunda ne kadar para kazanılacağı hesaplanmayan, popülerizme teslim olmamış bir programa Çeşme'nin adını öncü olarak yazdırdıkları için de Çeşmeli kimliğimle huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum."

Etkinlik, Egeli dört kadın yazarın sunumlarının ardından sona erdi.