Denizlispor’da rehavet uyarısı

Spor Toto 1'inci Lig'de lider Çaykur Rizespor ve düşme hattındaki direkt rakibi Samsunspor'la oynadığı son 2 maçtan beraberlik çıkaran Denizli
spor, bu hafta Gaziantepspor mücadelesi öncesi rehavet korkusu yaşıyor. Evinde son 5 maçı 3 galibiyet, 2 beraberlikle geçen, aylar önce düşmesi kesinleşen zayıf Gazintepspor karşısında sürpriz bir kayıp yaşamak istemeyen Denizlispor'da teknik direktör Fatih Tekke, oyuncularını rehavete girmemeleri konusunda uyarıyor. Sezonun son 2 haftası öncesi düşme hattındaki Samsunspor'la puan puana olan Denizlispor, bu mücadeleyi kazanarak final haftasına puan avantajıyla girmeyi hedefliyor.