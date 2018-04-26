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spor’da rehavet uyarısı

Giriş Tarihi: 26.4.2018
Denizlispor’da rehavet uyarısı
Spor Toto 1'inci Lig'de lider Çaykur Rizespor ve düşme hattındaki direkt rakibi Samsunspor'la oynadığı son 2 maçtan beraberlik çıkaran spor, bu hafta Gaziantepspor mücadelesi öncesi rehavet korkusu yaşıyor. Evinde son 5 maçı 3 galibiyet, 2 beraberlikle geçen, aylar önce düşmesi kesinleşen zayıf Gazintepspor karşısında sürpriz bir kayıp yaşamak istemeyen Denizlispor'da teknik direktör Fatih Tekke, oyuncularını rehavete girmemeleri konusunda uyarıyor. Sezonun son 2 haftası öncesi düşme hattındaki Samsunspor'la puan puana olan Denizlispor, bu mücadeleyi kazanarak final haftasına puan avantajıyla girmeyi hedefliyor.
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Denizlispor’da rehavet uyarısı
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