Ege, 57. Alay için yürüdü

Çanakkale Savaşı'nda kahramanlıklarıyla destanlaşan 57. Piyade Alay'ın şehitleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü" ile anıldı. Ege Bölgesi'nde yoğun ilgi gören vefa yürüşü, Manisa
'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri koordinesinde vatandaşlar ve sporcuların katılımıyla gerçekleşti. Hatuniye Camisi'nde sabah namazında İmam Hayrettin Çoban tarafından 57. Alay Çanakkale Şehitlik ve Şehadet üzerine verdiği vaaz ile başlayan program 103 yıl önce şehit düşen askerler gibi kılınan sabah namazının ardından 57. Alay'ın son yemeği olan yarma çorbası ikramı yapıldı. Yürüyüş ile 57. Alay şehitleri anıldı. DEV BAYRAK AÇILDI Balıkesir
'de ise, İmam Hatip Camisi'nde sabah namazının kılınmasıyla başladı. Sabah namazının ardından yarma çorbası ikram edildi. Yürüyüşte gençler ve askerler 103 metre uzunluğunda Türk bayrağını taşıyarak Balıkesir Şehitliği'ne ulaştı.