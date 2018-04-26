Ege, 57. Alay için yürüdü Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 81 ilde gerçekleştirdiği ‘57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü’ Ege Bölgesi’nde de yapıldı. Yürüyüşe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Giriş Tarihi: 26.4.2018