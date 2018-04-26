Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Ege, 57. Alay için yürüdü

Ege, 57. Alay için yürüdü

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 81 ilde gerçekleştirdiği ‘57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü’ Ege Bölgesi’nde de yapıldı. Yürüyüşe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Giriş Tarihi: 26.4.2018
Ege, 57. Alay için yürüdü
Çanakkale Savaşı'nda kahramanlıklarıyla destanlaşan 57. Piyade Alay'ın şehitleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü" ile anıldı. Ege Bölgesi'nde yoğun ilgi gören vefa yürüşü, 'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri koordinesinde vatandaşlar ve sporcuların katılımıyla gerçekleşti. Hatuniye Camisi'nde sabah namazında İmam Hayrettin Çoban tarafından 57. Alay Çanakkale Şehitlik ve Şehadet üzerine verdiği vaaz ile başlayan program 103 yıl önce şehit düşen askerler gibi kılınan sabah namazının ardından 57. Alay'ın son yemeği olan yarma çorbası ikramı yapıldı. Yürüyüş ile 57. Alay şehitleri anıldı.

DEV BAYRAK AÇILDI
'de ise, İmam Hatip Camisi'nde sabah namazının kılınmasıyla başladı. Sabah namazının ardından yarma çorbası ikram edildi. Yürüyüşte gençler ve askerler 103 metre uzunluğunda Türk bayrağını taşıyarak Balıkesir Şehitliği'ne ulaştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ege, 57. Alay için yürüdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN