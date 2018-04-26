Manisa Mesir Macunu Festivali başladı

UNESCO tarafından Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde yer alan ve bu yıl 478'inci kez düzenlenecek olan Uluslararası Manisa
Mesir Macunu Festivali, 25 yıllık Manisa Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarıyla birlikte başladı. 130 firmanın yer aldığı fuarın 29 Nisan Pazar akşamına kadar ziyarete açık kalacağı öğrenilirken, Manisalılar fuara ilgi gösterdi. Fuarın açılışında Manisa Büyükşehir Belediyesi Mehter takımı eşliğinde halk oyunları gösterisi yapıldı. Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, mesir festivali kapsamında 25. Manisa Mesir Fuarı'nın açılmasıyla mesir festivalinin de başladığını ifade etti. Mesirin bir şifa geleneği olduğunu belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise, "478 yıllık Mesir geleneğinin hiç şüphesiz ki Manisa'nın tanıtımına, ticaretine, turizmine ciddi katkılar bulunması gerekiyor. Çünkü böylesine kültürel bir etkinliğe sahip olmamız bizim şehrimiz adına büyük bir avantajdır " dedi. Konuşmaların ardından 25. Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı'nın açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi. Fuarda Şehzadeler Belediyesi'nin standında da mesir macunu saçımı yapıldı, vatandaşlar macunlardan almak için birbiriyle yarıştı.