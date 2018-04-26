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Menemen’de kulaklar Diyarbakır’da olacak

Giriş Tarihi: 26.4.2018
Menemen’de kulaklar Diyarbakır’da olacak
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bitime 2 hafta kala 2 puan geriden lider Hatayspor'u takibini sürdüren Menemen Belediyespor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Etimesgut Belediyespor maçına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanırken, rakibinin de Amed Sportif deplasmanından kayıpla dönmesini bekleyecek. Hatayspor'a ikili averajda üstünlük sağlayan sarı-lacivertliler, mutlak galip gelip rakibin en azından berabere kalmasını umut edecek. Teknik direktör Suat Kaya, Hatayspor'un Diyarbakır deplasmanında kayıp yaşayacağına inandığını belirterek, "Etimesgut ile Ankara'da kader maçına çıkacağız. Önce kendi işimize bakacağız. Sahadan 3 puanla ayrılıp, Diyarbakır'dan gelecek iyi haberi bekleyeceğiz" dedi.
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