Selendili kiraz üreticileri umutlu

Manisa
'da
kiraz üretiminin yüzde 20'sinin karşılandığı Selendi İlçesi'ndeki üreticiler bu sezon mahsulden umutlu. Salihli ve Napolyon cinsi kirazların üretildiği Selendi'de üreticiler hem verimden hem de rekolteden memnun. Kürkçü Mahallesi üreticilerinden 2 çocuk babası Ali çavdar, "İklim şartları ve hava koşulları nedeniyle geçtiğimiz yıl verim alamadık. Bu yıl inşallah rekolte yüksek olacak çiçekleme döneminde havalar iyi gitti. Masrafımız çok, girdimiz fazla. Onun için bu yıl beklentimiz de çok olacak. Bütün ekonomimiz buna bağlı" dedi.