Torbalı savaş alanına döndü

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, İzmir
Büyükşehir Belediyesi'ni ilçede yürüttüğü çalışmalar üzerinden hedef alırken, "Hizmeti tek kelime ile eziyete, eziyeti ise siyasi ranta, çukur siyasetine çevirip Torbalı'yı iç savaştaki Halep'e çeviren bu çirkin siyaseti kınıyoruz" dedi.
AK Partili ilçe belediye başkanlarıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında "çukur" tartışmasına bir yenisi eklendi. Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerinde kazı çalışmalarını bilerek kapatmadığını ve kendilerini kasıt olarak zor durumda bıraktığını öne sürdü.
Vatandaşlardan gelen yoğun şikâyetler üzerine Torbalı Belediyesi'nce yapılan yol düzenleme girişimlerine, İZSU'nun "Kazdığımız yerleri kendimiz onaracağız, müdahale edemezsiniz, Torbalı Belediyesi'nin buna yetkisi yok" dediklerini ifade eden Görmez, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından Torbalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilen 30.11.2017 tarihli bir yazıda, ilçede 270 km uzunluğunda su şebekesi yenileme çalışmasına başlandığı, kazı yapılan alanların yine yüklenici firmalarca onarılacağı belirtilerek, ilçe belediyesinin herhangi bir onarıma ya da müdahaleye yetkili olmadığı vurgulanıyor" diye konuştu.
Başkan Görmez, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Torbalı'da aylardan beri titizlikle sürdürdüğü bir algı operasyonuyla karşı karşıyayız. Hizmeti eziyete, eziyeti çirkin siyasette çevirdiler. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Torbalı Belediyesi'nin sınırlı bütçesiyle asfaltladığı, parke taşı döşediği stabil hale getirdiği kilometrelerce yolu, bulvarı, kaldırımı alt yapı bahanesiyle kazıyor. Kazdıkları yerleri onarmıyorlar, bizim de müdahale etmemize müsaade etmiyorlar" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hedefinin kazılan yollarla ilgili olarak Torbalı Belediyesi'ni zan altında bırakmak olduğuru ifade eden Başkan Görmez, "Maalesef halkımızın bir kısmı bu gerçeği bilmediği için asfaltlanmış yolları Büyükşehir'in kazdığından habersiz şekilde tepkilerini bize yönlendiriyorlar. Hizmeti; tek kelime ile eziyete, eziyeti ise siyasi ranta, çukur siyasetine çevirip bizi zor durumda bırakan bu çirkin uygulamaya hep birlikte isyan ediyoruz. Torbalı'yı iç savaştaki Halep'e çeviren bu çirkin siyaseti kınıyoruz. Sadece İzmir'in değil Türkiye'nin en önemli ticaret merkezinde yaşamı bloke eden, vatandaşlarımızı evlerinden çıkamaz, penceresini açamaz hale getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni bu kasıtlı tutumundan vazgeçmeye, vatandaşlarımızın sağlıklı yaşama hakkına saygılı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.