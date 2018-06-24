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Atatürk Stadı’nın çimleri sökülüyor

Giriş Tarihi: 24.6.2018
Atatürk Stadı’nın çimleri sökülüyor
Spor Toto 1.Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok'un iç saha maçlarını oynadığı 15 bin 800 kişilik Atatürk stadına 13 yıl önce döşenen çimler ekonomik ömrünü tamamladığı için sökülüyor. Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan ihale ile Atatürk Stadı'nın sulama sistemi ve çim yenileme çalışmaları başladı. İl Müdürü Abdurrahman Arıcı, "Çimlerimiz, kentimize güzellik katmaya devam edecektir. Stadımızın çim çalışmalarını yeni futbol sezonuna yetiştirmek için büyük çaba gösteriyoruz" dedi.
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Atatürk Stadı’nın çimleri sökülüyor
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