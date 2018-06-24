Başkan Cahan’dan cirit şampiyonası heyecanı

Uşak
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ata sporu ciridin şahlanması ve markalaşması adına önemli projeler hayata geçiren Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından şehre kazandırılan yeni cirit sahasının çevre düzenlemelerinde gelinen son noktayı inceledi. Cahan, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından buraya yaklaşık 2 bin kişilik Türkiye'de emsali olmayan bir cirit sahası yapıldı. Bizler de buranın çevre düzenlemesini, asfaltlanmasını, bütün peyzaj işlerini Uşak Belediyesi olarak yapıyoruz. Bilal Erdoğan Bey'in de destekleriyle inşallah bu yıl 29 Ekim'de Türkiye finalleri bu cirit sahamızda yapılacak" dedi.