Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Başkan Cahan’dan cirit şampiyonası heyecanı

Başkan Cahan’dan cirit şampiyonası heyecanı

Giriş Tarihi: 24.6.2018
Başkan Cahan’dan cirit şampiyonası heyecanı
'ta ata sporu ciridin şahlanması ve markalaşması adına önemli projeler hayata geçiren Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından şehre kazandırılan yeni cirit sahasının çevre düzenlemelerinde gelinen son noktayı inceledi. Cahan, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından buraya yaklaşık 2 bin kişilik Türkiye'de emsali olmayan bir cirit sahası yapıldı. Bizler de buranın çevre düzenlemesini, asfaltlanmasını, bütün peyzaj işlerini Uşak Belediyesi olarak yapıyoruz. Bilal Erdoğan Bey'in de destekleriyle inşallah bu yıl 29 Ekim'de Türkiye finalleri bu cirit sahamızda yapılacak" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Cahan’dan cirit şampiyonası heyecanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN