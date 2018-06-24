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Bunun adı terbıyesızlık

Giriş Tarihi: 24.6.2018
Bunun adı terbıyesızlık
31 yaşındaki telefoncu Murat Zengin, "Çok büyük saygısızlık ve saçmalık. hepimizin . Kimse ona küfür edemez. Küfür ederse karşısında bizi bulur. Gözaltına alınmışlar zaten. Gereken yapılacaktır" diye konuştu. Esnaf Abdul Samet Uluç, "Cumhurbaşkanı'na küfür eden herkesin gözaltına alınıp tutuklanmasını istiyorum. Böyle terbiyesizlik olmaz. Sonuçta seçilmiş bir Cumhurbaşkanı. Hepimizin Cumhurbaşkanı. Ben her zaman Cumhurbaşkanımızın yanındayım. Yüzde 51 ile seçilmiş Cumhurbaşkanı'na kimse hakaret edemez" dedi. Osman Er isimli Twitter kullanıcısı ise videoyu paylaşarak üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ağıza alınmayacak küfür ve hakaret. Sabredin sizi sandığa gömeceğiz inşallah" diye yorum yaptı.
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Bunun adı terbıyesızlık
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