Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Denizli’de Recep Niyaz onayı çıkmadı

Denizli’de onayı çıkmadı

Giriş Tarihi: 24.6.2018
Denizli’de Recep Niyaz onayı çıkmadı
1'inci Lig'de eski futbolcusu 'ı uzun süredir kadrosuna katmak isteyen Denizlispor'un yaptığı girişimler olumsuz sonuçlandı. Yeşil-siyahlıların transfer listesindeki isimlerden John Boye ise 'nın FC Metz takımına transfer oldu. Dış transferde Adanaspor'dan Gökhan Süzen, Gazişehir'den Muhammed Himmet Ertürk'ten sonra Balıkesirspor'dan Burak Çalık ve Altınordu'dan Deniz Vural'a da imza attıran Denizlispor, Aissati'yle de sözleşme yenilemişti. Ege temsilcisi, iç transferde Kappel ve Atakan'ı ise elinden kaçırdı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizli’de Recep Niyaz onayı çıkmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN