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Gassama tamam

Sarı-kırmızılı kulüp, Alanyasporlu Senegalli futbolcu Lamine Gassama ile prensip anlaşmasına vardı

Giriş Tarihi: 24.6.2018
Gassama tamam
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , Alanyaspor'dan Lamine Gassama ile prensipte anlaştı. Sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'nin son olarak Alanyaspor'da forma giyen Lamine Gassama ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekibin 2018 FIFA Dünya Kupası'ndan sonra yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Gassama ile sözleşme imzalayacağı bildirildi. 2016- 2017 sezonu başında Alanyaspor'a transfer olan 29 yaşındaki Senegalli savunma oyuncusu, Antalya temsilcisiyle ligde ve kupada 62 maça çıktı. Halen ülkesiyle Dünya Kupası'nda mücadelesini sürdüren Gassama, Alanyaspor'dan önce Fransa'da Olympique Lyon ve Lorient'de forma giymişti.
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Gassama tamam
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