Girişimci fikirlere üniversite desteği

Tübitak
'ın girişimcilere hibe desteği sağladığı Bireysel Genç Girişimci (BİGG
) Programı Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı sonuçları açıklandı. Yaşar Üniversitesi, genç girişimcilerin, 150 bin TL'ye kadar hibe alabildikleri bu programa, başvuru sürecini yürütecek olan 23 kuruluş arasında yer almayı başardı. Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Dr. Emrah Tomur, "Üniversite olarak diğer uygulayıcı kuruluşlardan farkımız; uygulayacağımız özgün mekanizma ile Yaşar Holding, EGİAD ve TÜSİAD Girişimcilik Grubu başta olmak üzere ağımızda yer alan sektör temsilcileri BİGG Programı'nın 1. aşamasındaki tüm süreçlere etkin bir şekilde dahil edilecek" dedi.