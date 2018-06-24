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‘Kazanmak için geldim’

Giriş Tarihi: 24.6.2018
‘Kazanmak için geldim’
Transfer döneminde Osmanlıspor'dan Ali Özgün, Mersin İdmanyurdu'ndan Bekircan Sönmez ve Petrolspor'dan Erman Taşkın'ı kadrosuna dahil eden Menemen Belediyespor, Düzcesporlu kanat oyuncusu Serhat Baştan'la da anlaştı. Geçen sezon Düzcespor'da 35 lig maçına çıkan Serhat'la 2 yılı opsiyonlu 3 senelik mukavele imzalandı. Menemen Belediyespor'da başarılı olacağına inandığını belirten 24 yaşındaki futbolcu, "Buraya başarılar kazanmak için geldim. Takımım için elimden gelen tüm çabayı göstereceğim" dedi.
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