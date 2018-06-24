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Kemalpaşa lojıstık köy ıle kalkınacak

Giriş Tarihi: 24.6.2018
Kemalpaşa lojıstık köy ıle kalkınacak
Kemalpaşa lojistik köy projesi için önde gelen lojistik firmaların güçbirliğiyle kurulan Ege Global Lojistik Yatırımları A.Ş'nin Başkanı Fevzi Akay ve kurucuları İnovasite Genel Kurulu'nda bir araya geldi. İzmir Enternasyonel Fuar Alanı içerisinde yer alan Göl Gazinosu'nda gerçekleşen genel kurulunda konuşan Akay, Kemalpaşa Lojistik Köy Projesi'nin orta ve uzun vadede çok önemli kazanımlar sağlayacağını söyledi. Fevzi Akay, "28 Nisan 2013 tarihinde temeli atılan lojistik köy projesinin bölgemize ülkemize ekonomimize ve rekabet edebilir sektörlerimize sağlayacağı katkılara inancımız tamdır" diye konuştu.
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Kemalpaşa lojıstık köy ıle kalkınacak
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