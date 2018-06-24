O hadsizlere gözaltı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 21 Haziran'daki mitingi sonrası bir meyhanede oturan vatandaşlar koro şeklinde hep bir ağızdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulundu. Sosyal medyada yayınlanan o görüntülere kısa sürede vatandaşların tepkisi çığ gibi büyüdü. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından İzmir
polisi operasyon yaptı. Operasyonda Cumhurbaşkanı'na hakaret eden 4 kişi gözaltına alındı. Devlet büyüğüne hakaret eden şahıslar hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Gözaltına alınan zanlıların daha önceden emniyette kayıtlarının bulunmadığı öğrenilirken, şahısların 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi. Gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. 'ACINASI İNSANLAR'
Sosyal medyaya yansıyan görüntüleri izleyen AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül ile vatandaşlar çok sert tepki gösterdi. Başkan Şengül, "Bu şekilde davranan vatandaşlara bazen acıyorum. Bir iki kadeh içtikten sonra ne yaptıklarını bilmiyorlar. Zaten kendi hür iradeleriyle karar veremeyen, insanlara üstten bakan kişiler bunlar. İçki içmeyi, bağırıp çağırmayı ve küfür etmeyi özgürlük sanıyorlar. Çok geri kalmış bir zihniyet. Bu nedenle acıyorum bu kişilere. Cumhurbaşkanı'na ya da başka birine küfür etmek özgürlük değildir. Aksine saygı göstermek özgürlüktür. Saygılı olmayı öğrenecekler. Halk, bunlara saygının ne demek olduğunu gösterecek" diye konuştu.