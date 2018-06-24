Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Yangınla mücadeleyi koluna kazıdı

Yangınla mücadeleyi koluna kazıdı

Giriş Tarihi: 24.6.2018
Yangınla mücadeleyi koluna kazıdı
Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 10 yıldır yangın uzmanı olarak görev yapan 24 yıllık orman mühendisi (48), orman yangınlarına karşı verilen mücadeleyi koluna dövme yaptırdı. Her yıl yangınları söndürmek için verdikleri mücadele sırasında, kül olan ağaçlar ve orman içinde yanarak ölen hayvanları gördüğünü, bu durumunun kendisinde derin bir üzüntü ve iz bıraktığını belirten Altınbağ, yüreğine işleyen acıyı koluna da dövme olarak yaptırdığını söyledi. Yanan bir alanın tekrar orman formuna dönüşmesi için en az 30 yılın geçmesi gerektiğini belirten Hasan Altınbağ, ihmal ve dikkatsizlikle atılan küçük bir sigara izmaritinin 100 yıllık bir birikimi, emeği 1 saatte yok edebildiğine dikkat çekti. Orman yangınları uzmanı Hasan Altınbağ, görev yaptığı yangın harekat merkezinde 2018 yılı başından beri toplam 233 yangın ihbarının geldiğini, bunun 79'unun orman yangını, 116'sının kırsal alan yangını ve 38'inin de asılsız ihbar olduğunu söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yangınla mücadeleyi koluna kazıdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN