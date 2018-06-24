Yangınla mücadeleyi koluna kazıdı

İzmir
Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 10 yıldır yangın uzmanı olarak görev yapan 24 yıllık orman mühendisi Hasan Altınbağ
(48), orman yangınlarına karşı verilen mücadeleyi koluna dövme yaptırdı. Her yıl yangınları söndürmek için verdikleri mücadele sırasında, kül olan ağaçlar ve orman içinde yanarak ölen hayvanları gördüğünü, bu durumunun kendisinde derin bir üzüntü ve iz bıraktığını belirten Altınbağ, yüreğine işleyen acıyı koluna da dövme olarak yaptırdığını söyledi. Yanan bir alanın tekrar orman formuna dönüşmesi için en az 30 yılın geçmesi gerektiğini belirten Hasan Altınbağ, ihmal ve dikkatsizlikle atılan küçük bir sigara izmaritinin 100 yıllık bir birikimi, emeği 1 saatte yok edebildiğine dikkat çekti. Orman yangınları uzmanı Hasan Altınbağ, görev yaptığı yangın harekat merkezinde 2018 yılı başından beri toplam 233 yangın ihbarının geldiğini, bunun 79'unun orman yangını, 116'sının kırsal alan yangını ve 38'inin de asılsız ihbar olduğunu söyledi.