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“100 yılın seçimi oldu”

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2018
“100 yılın seçimi oldu”
RESMI olmayan sonuçlarının belli olmasının ardından AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, seçimi değerlendindi. Şengül, "Biz her zaman şunu diyoruz. Önümüzdeki 5 yılı değil, 100 yılın seçimi oldu. Vatandaşlarımız bunun kararını verdi. İstikrar dedi. Vatandaşlarımıza verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz de onlara layık olmak için elimizden geleni yapacağız. Bu seçimde AK Parti olarak mevcudu korumayı başardık. Bundan sonraki hedefimiz yerel yönetimlerde AK Parti bayrağını dalgalandırmak. 'de inanılmaz bir mahalle baskısı var. İzmirliler bu mahalle baskısının etkisinde kalıyor. Önce İzmirlileri bu mahalle baskısının etkisinden kurtaracağız. Bundan sonra herkesin bize destek vereceğine inanıyorum. Kapımız ve yüreğimiz herkese açık. Bizi ne kadar ötekileştirseler de biz onları kucaklayacağız. Yine hoşgörü ile yaklaşacağız. Gerçekleri görünce bizi destekleyeceklerine inanıyorum" dedi.
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