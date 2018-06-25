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Borç ödenmezse puanlar silinecek

Giriş Tarihi: 25.6.2018
Borç ödenmezse puanlar silinecek
ESKİ futbolcularından Makukula'ya olan borcu nedeniyle FIFA tarafından bu yıl düştüğü TFF 2. Lig'de sezon bile başlamadan 3. Lig'e düşürülme tehlikesi yaşayan spor'da Simpson için belirlenen tarih de bugün doluyor. Kulüpte 2009-2012 yılları arasında forma giyen Kanadalı futbolcuya faizleri hariç 750 bin euro ve 30 bin İsviçre frangı borcu bulunan Manisaspor, bu parayı ödeyemez FIFA tarafından 6 puanı silinecek. Manisa geçen sezon 9'u Makukula'dan kaynaklı borçlar yüzünden toplam 12 puanı silinmişti.
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Borç ödenmezse puanlar silinecek
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