Cumhurbaşkanı’na hakarete 6 tutuklama

CUMHURIYET
Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, geçtiğmiz 21 Haziran'da, seçim çalışmaları kapsamında İzmir
'in Alsancak semtindeki Gündoğdu Meydanı'nda bir miting yaptı. Miting öncesinde, bazı kişilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine tezahürat yaptıkları görüntüler sosyal medyada yer aldı. Bu görüntüler üzerine harekete geçen polis, önce bu tezahüratın yapıldığı eğlence mekanını tespit etti. CEZAEVINE GÖNDERILDI
Soruşturma kapsamında ilk etapta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Görüntülerden tespit edilen 2 zanlının daha yakalanması için çalışmalarını derinleştiren emniyet güçler, diğer 2 kişiyi de gözaltına aldı. Böylelikle Cumurbaşkanı'nı hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişilerin sayısı 6'ya yükseldi. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. 6 şüpheli, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemede, "Devlet büyüklerine hakaret" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.