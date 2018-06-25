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Düğünden önce oy verdiler

Giriş Tarihi: 25.6.2018
Düğünden önce oy verdiler
İZMIR'IN Bayraklı ilçesi'ne bağlı Cengizhan Mahallesi'nde bulunan Şehit Cesur İlköğretim Okulu'nda gelin ve damat, 2 bin 41 numaralı sandıkta oy kullandı. Düğün öncesi oy kullanmaya gelen gelin ve damadı, gören AK Parti milletvekili adayı Melek Eroğlu, genç çifti tebrik etti. Eroğlu, "Dün gece nikahları kıyılmış, sabah gelin alması yapılmış, akşam da düğünleri var. El ele hayırlı bir yolculuğa çıkmışlar. Ülkemiz için için evlatlarımız için doğmamış çocuklarımız ve geleceğimiz için hayırlı olsun" dedi.
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Düğünden önce oy verdiler
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