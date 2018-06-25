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Göztepe’den Da Silva hamlesi

Göztepe, transferde ince eleyip sık dokuyor. Aradığı stoperi Fransa’da bulan Göz-Göz’ün, Damien Da Silva ile yaptığı ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi

Giriş Tarihi: 25.6.2018
Göztepe’den Da Silva hamlesi
Spor Toto Süper Lig'de Elazığspor'dan orta saha Alpaslan Öztürk'le 3 yıllık sözleşme imzalayıp Aytemiz Alanyaspor'dan sağ bek Lamine Gassama ile prensipte anlaşan Göztepe, aradığı stoperi Fransa'dan buldu. Sarı-kırmızılılar Trabzonspor'un transferini askıya aldığı Caen takımında forma giyen Damien Da Silva'yla görüşmelere başladı. Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcuyla kurulan ilk temasların olumlu geçtiği öğrenildi. Teknik direktör Bayram Bektaş, Da Silva'yla görüştüklerini doğruladı ve transferi netleştirmek için çabaladıklarını ifade etti.

ESKILERLE GÖRÜŞÜLECEK
Geçen sezon Lig 1'de 23 maçta Caen formasını terletenDa Silva, 4 gol atarak dikkat çekti. Top başı yapacağı 27 Haziran tarihine kadar 2 ya da 3 takviyeyi bitirmek isteyen Göz-Göz'de takımdan gönderilmesi düşünülen Scarione'nin Başkan Mehmet Sepil'le masaya oturacağı ifade edildi. Arjantinli'yi en az zararla elden çıkarmayı planlayan yönetim, Gouffran, Kadu, Ghilas ve Ömer'le de toplantı yapacak.
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Göztepe’den Da Silva hamlesi
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