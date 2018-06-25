Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > HDP’liler Nasır’ın oğluna saldırdı

HDP’liler Nasır’ın oğluna saldırdı

Giriş Tarihi: 25.6.2018
HDP’liler Nasır’ın oğluna saldırdı
İZMİR'DE, AK Parti 2. Bölge Milletvekili Necip Nasır, oy kullandığı Batıçim İlkokulu'nda sandıkları gezdikten sonra mezun olduğu Çamkule Çimentaş İlkokulu'na uğradı. Nasır, beraberindekilerle sandıkları gezdikten sonra bölgeden ayrıldı. İddiaya göre Nasır'ın oğlunun aracının camına yumrukl atarak durduran saldırganlar, daha sonra Nasır'ın kardeşi ve yeğenini darp ederek ara sokaklara kaçtı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Valisi Erol Ayyıldız ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın olay yerinde incelemelerde bulundu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
HDP’liler Nasır’ın oğluna saldırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN