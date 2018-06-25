HDP’liler Nasır’ın oğluna saldırdı

İZMİR'DE
, AK Parti 2. Bölge Milletvekili Necip Nasır, oy kullandığı Batıçim İlkokulu'nda sandıkları gezdikten sonra mezun olduğu Çamkule Çimentaş İlkokulu'na uğradı. Nasır, beraberindekilerle sandıkları gezdikten sonra bölgeden ayrıldı. İddiaya göre Nasır'ın oğlunun aracının camına yumrukl atarak durduran saldırganlar, daha sonra Nasır'ın kardeşi ve yeğenini darp ederek ara sokaklara kaçtı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. İzmir
Valisi Erol Ayyıldız ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın olay yerinde incelemelerde bulundu.