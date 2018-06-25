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İbrahim Akın’la yollar ayrıldı

Giriş Tarihi: 25.6.2018
İbrahim Akın’la yollar ayrıldı
SPOR Toto 1'inci Lig'e yükselen Altay'da sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan İbrahim Akın, yönetimle yaptığı ikinci görüşmede de anlaşma sağlayamadı. Altyapısından yetiştiği ekibiyle yolunu ayıran tecrübeli futbolcunun kariyerine başka bir kulüpte devam edeceği bildirildi. Son iki sezonda siyah beyazlı takımla 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de üst üste iki şampiyonluk yaşayan usta futbolcu, 2016-17'de 28 maçta 7 gol atarken, geçen sezon 24 müsabakada 3 kez rakip fileleri sarstı. İbrahim Akın, 2004 yılında ayrılıp Beşiktaş'a transfer olduğu Altay'a 2016'da 12 yıl sonra dönmüştü.
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İbrahim Akın’la yollar ayrıldı
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