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Köprüden düşerek can verdi

Giriş Tarihi: 25.6.2018
Köprüden düşerek can verdi
İZMİR'IN Buca İlçesi'nde, Çevreyolu'ndaki metrelerce yükseklikte bulunan köprüden düşen G.T. hayatını kaybetti. Olay,dünsaat 04.00 sıralarında Seyhan Mahallesi 206/5 sokakta meydana geldi. İddiaya göre G.T, İzmir Çevreyolu'nda yürüdüğü sırada henüz bilinmeyen bir nedenle metrelerce yükseklikteki köprüden toprak zemine düştü. Kanlar içinde yerde kalan G.T'yi gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Ekipler yaptığı kontrolde G.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cesedi, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çevredeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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Köprüden düşerek can verdi
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