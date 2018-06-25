Lösemi hastası Ece ilaç bekliyor

İzmir
'in Karşıyaka İlçesi'nde emekli Yüksel Tosunoğlu (56) ve Emine Tosunoğlu (48) çiftinin kızları Ece'ye, 9 Haziran 2017 tarihinde akut myleblast lösemi (AML) hastalığı tanısı kondu. Vali Erol Çakır Anadolu Lisesi'nde 10. sınıfı bitiren Ece Tosunoğlu, öğrenimine ara vererek yaklaşık 7 ay hastanede lösemi tedavisi gördü. Şimdi ise ayda 4 gün kemoterapi almaya devam eden Tosunoğlu'nun, tedavisinin sürdürülebilmesi için günde iki kez Lanvis isimli ilacı kullanması gerekiyor. Bu ilacı Türkiye'de bulmakta zorluk çeken Ece, hızlıca ithal edilmesi için yetkililere çağrı yaptı. İlacın herhangi bir muadili bulunmadığını belirten baba Yüksel Tosunoğlu, kullanmazlarsa en başa dönmekten korktuklarını söyleyerek, "Türkiye'nin hiçbir yerinde bu ilacı bulamıyoruz. Türkiye Eczacılar Birliği'nden talep ettik. Reçetemiz var, ama ödemesi yapılmıyor. İlacın bir kutusu 131 Euro. İçinde 25 adet var, günde 2 tablet alıyoruz. 7 ay daha kullanmak zorundayız. Daha sonra devam edecek miyiz, belli değil. İlacı kullanmak zorunda olan tüm hastalar zor durumda. Sağlık Bakanlığı bu işe el atmak zorunda. Bizim de takatimiz kalmadı, çaresiziz" dedi. YARDIM ISTIYORUM
İlaca ulaşmakta zorluk çektiklerini anlatan Emine Tosunoğlu da, "30 Mayıs'ta Eczacılar Birliği'ne 8 kutunun bedeli bin 70 Euro ödedik. Bu parayı kendi imkanlarımızla eşten dosttan bulduk. Çünkü kızımızın sağlığı için bulmak zorundaydık. O da sadece 3 ay yetecek. Sonra yine aynı sorunla başbaşayız" diye konuştu. Eski sağlığına kavuşmak isteyen Ece ise, "Tedavimin devam edebilmesi için benim bu ilaca ihtiyacım var. Sadece ben kullanmıyorum, benim gibi çok hasta var. Bu ilaç, bizim için hayati bir öneme sahip. Bu ilacı almamız gerekiyor. Devlet büyüklerinden yardım istiyoruz" diye konuştu. Çocukları lösemi tedavisi gören ailelerin ilacın çok zor geldiğini bildikleri için yarım kalan ilaçları derneğe bıraktıklarını anlatan Kan Ordusu Kanser Derneği Başkanı Serhat Aytan (38) ise aileler arasında güçlü bir dayanışma kurulduğunu söyledi. Aytan, "Sürekli ailelerle iç içe olduğumuz için, kimin ne ihtiyacı varsa hemen duyuruyoruz. Bu durum çantacı diye tabir edilen ilaç simsarlarının işine yarıyor. Çünkü bir ilaç karaborsaya düştüğünde, daha pahalıya satılıyor. O ilacın gerçek olup olmadığı da belli değil. Sağlık Bakanlığı, çocuklarımızı mağdur etmesin. Çünkü çok zorlu bir süreçten geçiyorlar. Son evresinde bu ilaca ihtiyaçları var. Bu ilaç, hayat demek" dedi.