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Oy kullanmaya partililerle geldi

Giriş Tarihi: 25.6.2018
Oy kullanmaya partililerle geldi
AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, oyunu eşi Nuriye Şengül ile kızları Sude Nur ve Güller Serra Şengül ile birlikte Bayraklı Fatma Hikmet Kaşerci Ortaokulu'nda kullandı. Bayraklı Fatma Hikmet Kaşerci Ortaokulu 1006 numaralı sandıkta oy kullanan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, daha sonra sandıkların kurulduğu sınıfları gezerek, görevlilerle kısa süre sohbet etti. Eşi Nuriye Şengül ile kızları Sude Nur ve Güller Serra Şengül ile birlikte oy kullanan Aydın Şengül'e çok sayıda partili de eşlik etti.
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Oy kullanmaya partililerle geldi
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