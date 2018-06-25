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Oy pusulası yakalandı iddiasına yalanlama

Giriş Tarihi: 25.6.2018
Oy pusulası yakalandı iddiasına yalanlama
SOSYAL medyada paylaşılan " Çınarlı'da 'evet' mührü basılmış hazır oy pusulalarıyla dolu araç yakalandı" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Güvenlik kaynakları, sosyal medyada "İzmir Çınarlı'da 'evet' mührü basılmış hazır oy pusulalarıyla dolu bir araç yakalandı" şeklinde fotoğraflı olarak paylaşılan haberin doğru olmadığını belirtti. Söz konusu iddia ve fotoğrafın 2011 yılına ait doğru olmayan bir haber olduğu açıklandı. Aynı haber ve fotoğrafın 2014 yerel seçimlerinde de yine iddia olarak sosyal medyada yer aldığı ifade edildi.
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Oy pusulası yakalandı iddiasına yalanlama
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