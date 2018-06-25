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Park edecek yer bulamadılar

Giriş Tarihi: 25.6.2018
Park edecek yer bulamadılar
BALIKESIR'IN Ayvalık İlçesi'nde vatandaşlar sandıklara yoğun ilgi gösterince oy verme merkezleri etrafında trafik yoğunluğu ve park etme sorunu yaşandı. Dün öğle saatlerinde vatandaşların yoğun bir şekilde oy kullanmak için okullara akın etmesi ilçede zaman zaman trafiği kilitledi. Oy verme alanları etrafında vatandaşlar araçlarını park edecek yer bulmakta zorluk çektiler. Özellikle Altınova Mahallesinde yaşanan yoğun trafik nedeniyle akış zaman zaman durma noktasına geldi. Vatandaşlar araçlarını park etmekte zorlandı. Güvenlik güçleri trafiğin akıcılığını sağlamak için yoğun bir çaba harcadı.
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Park edecek yer bulamadılar
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