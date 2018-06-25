Seçim nedeniyle tatile 1 günlük ara verildi

TÜRKIYE
genelinde tüm partilerden yapılan seçimlere geniş katılım çağrısı karşılık buldu. Ege sahillerindeki milyonlar, tatillerine ara verip oy kullanmak için memleketine döndü. Bayram tatili ve sonrasında yaklaşık 700 bin kişiyi ağırlayan Çeşme, 24 Haziran seçimlerinde oy kullanmak için tatiline ara veren tatilciler nedeniyle bomboş kaldı. Bayram tatilinde yüzde yüz doluluğa ulaşan oteller büyük ölçüde boşalırken, yoğun hareketlilik yaşanan Çeşme ve Alaçatı sokakları sessizliğe büründü. Bayram tatilinde ve hafta sonlarında yer bulmakta zorlanılan kafe, restoran ve barlarda da masalar bomboş kaldı. Çeşme'nin plajları da yaz mevsiminde alışık olunmadık bir şekilde boş kaldı. Alaçatı'daki bazı hediyelik eşya büfeleri ise tatilciler Çeşme'den ayrıldığı için dükkanlarını açmadı. Çeşme Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yayınladığı "Kapalıyız, oy kullanmaya gittik döneceğiz. Geleceğimiz için herkesi 24 Haziran'da ikametgahında oy kullanmaya davet ediyor, sonra Çeşme'ye bekliyoruz" yazılı paylaşımda bulundu. TURIZM SEZONU AÇILIYOR
Çeşmede yaşanan manzaranın bir benzeri de Kuzey Ege'de yaşandı. Balıkesir
'in Edremit İlçesi'nde tatil beldeleri seçim nedeniyle adete boşaldığını, tatil amaçlı kimsenin kalmadığını söyledi. Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Başkanı Yahya Yavuz, "Kampanyalar var bölgemizde. Plajlar kapalı. 'Herkes oyunu kullansın ondan sonra gelsin' dedik" dedi. Herkesin tatilini seçim sonrasına planladığını belirten Yavuz, "Rezervasyon talepleri hep seçim sonrasına yönelik oldu. Uzun bir sezon yaşayacağımızı umut ediyorum. Son 20 yılın en iyi turizm sezonunu yaşayacağımızı ümit ediyoruz. Amaç burada vatandaşlarımızı oy kullanmasıydı. Bölgemizde seçim saatlerinde hiçbir otelde müşteri yok" dedi.