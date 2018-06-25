Siyasiler sandıkta

TÜRKIYE'NIN
kaderini belirleneceği seçimler için milyonlar vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için sandıklara koştu. Ege Bölgesi'ndeki siyasiler de oylarını kullandı. Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu İzmir
'in Karabağlar İlçesi'nde çocuklarının bağışıyla yaptırılan Bahar Yıldırım İlkokulu'nda kullandı. 2354 nolu sandıkta oyunu kullanan Başbakan Yıldırım, çıkışta vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. İzmirlilerin, isteklerini kırmayan Başbakan, bol bol fotoğraf çekilerek sohbet etti.Daha sonra okulun bir üst katına çıkan Yıldırım, diğer sandıkları tek tek gezdi. Okul çıkışında açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Oyumuzu kullandık. Vatandaşlık görevimizi yaptık. Memleketimiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Hem Cumhurbaşkanı'nı hem de ülkemizi temsil edecek milletvekillerini aynı anda seçiyoruz. Yeni sistemde Türkiye, yeni hedeflere, ufuklara istikrar ve güven içerisinde ilerlemeye devam edecek. Seçimlerin huzur, kardeşlik ve barışa vesile olmasını diliyorum" dedi. ESPRILI YANIT
Başbakan Yıldırım gazetecilerin "Son Başbakansınız. Düşünceleriniz neler" sorusuna esprili bir şekilde yanıt verdi. Yıldırım, "Koltuk elimizde kaldı. Müzayedeye çıkaracağız" diyerek herkesi güldürdü. Başbakan'ın sandığından Erdoğan çıktı
oy kullandığı sandıktan milletvekilliğinde AK Parti, cumhurbaşkanlığında da Recep Tayyip Erdoğan birinci çıktı. Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in Karabağlar ilçesindeki çocuklarının bağışlarıyla yaptırılan ve annesinin adını taşıyan Bahar Yıldırım İlkokulu'nda sabah saatlerinde oyunu kullandı. 2354 No'lu sandıkta oyunu kullanan Yıldırım'ın sandığından AK Parti galip çıktı. Toplam 333 oy kullanıldı.
Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları:
Recep Tayyip Erdoğan: 153
Muharrem İnce: 136
Meral Akşener: 21
Temel Karamollaoğlu: 5
Selahattin Demirtaş: 19
Milletvekilliği seçim sonuçları:
AK Parti: 126
CHP: 109
İYİ Parti: 30
Saadet Partisi: 10
HDP: 27
Cumhur İttifakı: 2
Sandıktan çıkan oyların biri geçersiz sayıldı.