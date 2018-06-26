AK Parti Denizli, dört vekil sayısını korudu

DENIZLI'DE
747 bin 897 seçmenden yaklaşık 680 bini, 2 bin 337 sandıkta oy kullandı. Seçimlere göre AK Parti 4 milletvekili sayısını koruduı. CHP de geçen seçime göre vekil sayısını 1 artırıp 3'e çıkardı. Denizli
'yi TBMM'de AK Parti'den Cahit Özkan, Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök; CHP'den Gülizar Biçer Karaca, Kazım Arslan ve Haşim Teoman Sancar; İYİ Parti'den ise Yasin Öztürk temsil edecek. AK Parti'den Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök; CHP'den Haşim Teoman Sancar ve İYİ Parti'den Yasin Öztürk ilk kez Meclis'e girdi.